Musk anuncia criação de novo partido político

O multimilionário Elon Musk, antigo aliado do presidente americano, Donald Trump, cujo governo ele abandonou recentemente, anunciou neste sábado, 5, a criação de seu próprio movimento político, o Partido da América.

Decepcionado com a lei orçamentária aprovada semana passada, que elevará a dívida nacional, Musk havia prometido nos últimos dias criar sua própria legenda. "Quando se trata de arruinar nosso país por meio do desperdício e da corrupção, vivemos em um sistema de partido único, não em uma democracia", disse Musk.

O presidencialismo americano é escorado no bipartidarismo - republicanos e democratas. Uma terceira força poderia "roubar" votos das duas legendas e bagunçar as eleições. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.