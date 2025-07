Djokovic bate compatriota, alcança a 100ª vitória em Wimbledon e avança às oitavas de final

Recordista de títulos de Grand Slams, o sérvio Novak Djokovic conquistou mais uma marca superlativa neste sábado. Ao derrotar o compatriota Miomir Kecmanovic por 3 a 0 (6/3, 6/0 e 6/4), Djokovic conquistou a 100ª vitória em Wimbledon e alcançou às oitavas de final do torneio pela 17ª vez.

Apenas o também oito vezes campeão em Wimbledon Roger Federer tem entre os homens mais vitórias no Grand Slams inglês (105). "Eu sou muito grato por ser privilegiado por estar na posição que estou", afirmou o atual sexto do mundo. "Já disse várias vezes que o tênis me transformou na pessoa que sou. Estou tentando competir com os jovens", completou o tenista de 38 anos.

Em sua melhor performance na atual edição, Djokovic esteve no controle contra Kecmanovic, que foi incapaz de parar o compatriota. O ex-número um do mundo dominou as trocas da linha de base e conseguiu voleios para delírio do torcedores da Quadra Central. "Wimbledon é meu torneio favorito e meu sonho e, provavelmente, o da maioria dos tenistas. Muitos garotos sonham em jogar e ganhar aqui. Sou abençoado por ter feito isto muitas vezes."

Na próxima rodada de Wimbledon, na segunda-feira, Djokovic enfrenta o australiano Alex de Minaur, 11º do mundo, contra quem tem duas vitórias em três confrontos.

KREJCIKOVA CAI, E LONDRES TERÁ 9ª CAMPEÃ DIFERENTE EM 9 ANOS

Atual campeã, a checa Barbora Krejcikova foi eliminada neste sábado na terceira rodada de Wimbledon por Emma Navarro, dos EUA, ao perder de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4. Krejcikova enfrentou problemas físicos no set decisivo e precisou medir sua pressão arterial.

Com o resultado, quem conquistar o título feminino no dia 12 de julho se tornará a nona campeã diferente em Wimbledon nos últimos nove edições. Desde Serena Williams (2016), venceram o Gand Slam inglês Garbiñe Muguruza (2017), Angelique Kerber (2018), Simona Halep (2019), Ash Barty (2021), todas já aposentadas. Depois vieram Elena Rybakina (2022), Marketa Vondrousova (2023) e Krejcikova. Em 2020, o torneio foi cancelado por causa da pandemia. Rybakina e Vondrousova também já foram eliminadas.

Ex-número um e atual quatro do mundo, a polonesa Iga Swiatek avançou às oitavas ao vencer Danielle Collins, dos EUA, por 2 a 0 (6/2 e 6/3) em 1h15. Com o triunfo, Swiatek se vingou da derrota sofrida semanas atrás no saibro de Roma. A próxima adversária de Swiatek será a dinamarquesa Clara Tauson, que eliminou a cazaque Elena Rybakina, campeã de 2022.