Parceria do bloco continua evoluindo, aproveitando oportunidades, diz Galípolo sobre Brics

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou neste sábado, 5, que a parceria entre os países do Brics permanece evoluindo, em meio ao compromisso de aprofundar a cooperação em áreas estratégicas para a economia dos países-membros.

"Ao nos reunirmos nessa cidade vibrante e culturalmente rica, somos lembrados da força que vem da diversidade. A parceria do BRICS continua evoluindo, enfrentando novos desafios e aproveitando oportunidades com uma visão clara e pragmática. Essa reunião reflete nosso compromisso contínuo de aprofundar a cooperação em áreas que são fundamentais para a estabilidade e resiliência das nossas economias", discursou o presidente do BC, na abertura da reunião dos ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais do BRICS, no Rio de Janeiro.

Galípolo fez uma saudação especial aos colegas da Indonésia, que participaram pela primeira vez do fórum. "A presença de vocês destaca a importância crescente do Brics. Estamos confiantes de que suas contribuições agregarão grande valor às nossas discussões", acenou o brasileiro.

A reunião deste sábado previa discussões sobre a evolução do acordo da reserva de contingência, sistemas de pagamentos, segurança cibernética e finanças sustentáveis.

"São temas oportunos e essenciais para garantir que nossos sistemas financeiros sejam fortes, inclusivos e preparados para o futuro", avaliou.