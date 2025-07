Três meninas de acampamento infantil estão entre as 30 vítimas de enchente no Texas

Três meninas que participavam do acampamento Camp Mystic, no Texas, foram identificadas entre as vítimas da enchente que atingiu a região na madrugada de sexta-feira, 4. As famílias confirmaram as mortes por meio de postagens nas redes sociais e mensagens a veículos de imprensa norte-americanos.

Sarah Marsh, de 8 anos, de Mountain Brook, no Alabama, teve sua morte confirmada ainda na noite de sexta-feira. A avó da menina, Debbie Ford Marsh, publicou uma homenagem emocionada em seu perfil no Facebook: "Sempre nos sentiremos abençoados por ter tido esse lindo raio de luz em nossas vidas. Ela viverá em nossos corações para sempre".

O prefeito da cidade, Stewart Welch, lamentou o ocorrido em entrevista à emissora WBRC e destacou o apoio da população à família da vítima. "A comunidade está cheia de tristeza por essa menina preciosa e sua família. Agora, todos se unem oferecendo orações, pensamentos e apoio de todas as formas possíveis", afirmou.

A segunda vítima identificada foi Janie Hunt, de 9 anos, também campista do Camp Mystic. A confirmação foi feita por sua mãe em mensagem enviada à rede CNN na manhã de sábado. Segundo informações, Janie estava alojada em uma das áreas mais próximas ao rio Guadalupe, as primeiras a serem atingidas pela enxurrada.

Na manhã deste sábado, 5, familiares anunciaram a morte de uma terceira menina. Renee Smajstrla, de 8 anos, foi identificada como uma das vítimas após o tio, Shawn Salta, relatar o caso ao The Washington Post.

"Embora não seja o desfecho pelo qual oramos, a mobilização nas redes sociais provavelmente ajudou os socorristas a identificá-la rapidamente", escreveu ele em publicação nas redes. "Somos gratos por saber que ela estava com suas amigas, vivendo um dos melhores momentos da vida, como mostra essa foto tirada um dia antes."

De acordo com o xerife do condado de Kerr, Larry Leitha, 27 meninas seguem desaparecidas até a manhã deste sábado.

O Camp Mystic reunia cerca de 750 jovens durante o feriado prolongado do 4 de Julho quando foi atingido por enchentes. As autoridades estaduais haviam emitido alertas meteorológicos no dia anterior. A previsão inicial indicava entre 7,5 e 15 centímetros de chuva, mas o volume acumulado chegou a 25 centímetros em poucas horas, elevando o rio Guadalupe cerca de 8 metros em apenas 45 minutos. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)