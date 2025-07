Haddad: Brasil tem compromisso com estabilidade e previsibilidade em tempos incertos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou o compromisso do Brasil com a "previsibilidade em tempos de incerteza global" em um discurso feito neste sábado, 4, na abertura da reunião ministerial de finanças do Brics. O encontro acontece no Rio e é coordenado pelo chefe da Fazenda e pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

"Em parceria com o Brics, almejamos consolidar-nos como um porto seguro em um mundo cada vez mais instável", diz o discurso de Haddad, que foi enviado à imprensa pela assessoria do Ministério da Fazenda, já que o encontro acontece a portas fechadas. Ele ainda disse que as marcas da presidência brasileira do bloco são "serenidade e ambição."

O ministro citou a "resiliência" das instituições brasileiras frente a desafios internos e o bom desempenho da economia, mesmo diante de turbulências no cenário internacional. Afirmou, ainda, que a indústria do País está em desenvolvimento, alinhada a princípios de responsabilidade social e ambiental.

Reformas do sistema monetário e financeiro global

Haddad também destacou na mesma ocasião a importância de reformas nos sistemas monetário e financeiro global. "Estamos trabalhando para facilitar o comércio e o investimento entre os países do Brics", disse Haddad, segundo um discurso encaminhado pela assessoria da Fazenda, já que a reunião é fechada. "Além disso, reconhecemos a importância de reforçar a coordenação sobre as reformas do sistema monetário e financeiro internacional."

O discurso do ministro destacou avanços em diálogo intra-Brics sobre parcerias público-privadas, aduanas e tributação de pessoas de altíssima renda. Sobre a frente climática, citou inovações para acelerar a transformação ecológica, chamando atenção para o papel que o bloco pode ter na criação da Tropical Forest Forever Facility (TFFF).

"Conto com o compromisso de cada um de vocês para que possamos concretizar esse objetivo histórico", disse o ministro às autoridades presentes, destacando a intenção de anunciar a TFFF na COP-30, que acontecerá em novembro, em Belém (PA).

Haddad disse, ainda, que é preciso mobilizar as finanças públicas e privadas para garantir segurança alimentar, proteção social e oportunidades econômicas para todos.