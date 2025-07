Após reunião bilateral, determinei envio de missão empresarial brasileira à Etiópia, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, na sua conta do X (antigo Twitter), que determinou o envio de uma missão empresarial brasileira à Etiópia após reunião de trabalho com o primeiro-ministro do país, Abiy Ahmed Ali, durante uma reunião dos países do Brics, no Rio.

"Reiteramos o papel dos Brics na defesa do multilateralismo e na reforma das instituições de governança global e também nosso compromisso com o enfrentamento à mudança do clima", disse o presidente.

Segundo a publicação, os dois chefes de governo conversaram sobre o potencial de cooperação entre os países em áreas como agricultura, mineração, energia, indústria e meio ambiente. O primeiro-ministro teria confirmado participação ativa da Etiópia na COP 30, que acontece em novembro em Belém (PA).