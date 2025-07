Verstappen faz a pole no zerar do cronômetro na Inglaterra; Bortoleto sai em 16º

Nem McLaren, nem Ferrari. Depois de um duelo intenso entre Oscar Piastri, líder do Mundial, Lando Norris e Lewis Hamilton pela pole position, o tetracampeão Max Verstappen cravou 1min24s892 no estourar do cronômetro no treino de classificação, neste sábado, e vai largar à frente do pelotão no GP da Inglaterra deste domingo, seguido por Piastri e Norris.

Diferentemente da etapa anterior, na Áustria, quando conseguiu pontuar com Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg, a Sauber mostrou um desempenho ruim na Inglaterra e a dupla nem sequer chegou ao Q2. Sem encontrar o melhor ritmo do carro, Bortoleto aparecia na zona de classificação até zerar o cronômetro no Q1, mas teve seu tempo batido e terminou em 17º, enquanto o alemão ficou na penúltima posição. O brasileiro, porém, largará em 16º por causa de punição a Oliver Bearman.

Após rodar e bater no fim do terceiro treino livre - quebrou a suspensão na zebra e destruiu o pneu dianteiro esquerdo -, o brasileiro foi o primeiro a entrar na pista no Q1 do treino de classificação, em Silverstone, para testar sua Sauber, virando em 1min27s475, à frente do companheiro Nico Hülkenberg.

As grandes escuderias levaram seus carros à pista somente a 11 minutos do encerramento da primeira parte do treino. Piastri crvou 1min26s002 e tomou a dianteira à frente de Verstappen, Alonso, Norris, Russell e Hamilton - Leclerc era o nono colocado. Bortoleto melhorou seu tempo e pulou para 16º, ainda na zona de eliminação.

A 6min49 do fim, Franco Colapinto rodou na curva com sua Alpine e provocou a bandeira vermelha, paralisando o treino. Na retomada, mesmo castigados pela pista escorregadia pelo excesso de sujeira e início de chuva, os pilotos melhoraram suas marcas. Verstappen tomou a liderança com 1min25s886, à frente de Piastri e das surpresas Bearman, da Haas, e Albon, da Williams,e Alonso, da Aston Martin.

Bortoleto fez sua melhor volta no fim de semana e subiu para 11º. Quando zerou o cronômetro, porém, Sainz e Gasly superaram o tempo do brasileiro, que terminou em 17º e ficou fora do Q2 - vai largar em 16º. Também foram eliminados Lawson, Stroll, Hülkenberg e Colapinto.

A McLaren melhorou seu desempenho no Q2 e Lando Norris, com 1min25s231, assumiu a liderança, à frente de Oscar Piastri, mas Verstappen colocou sua Red Bull entre a dupla. Mais veloz em dois treinos, a Ferrari começou a atividade com pneus usados, mas quando trocou pelos novos, no fim, Hamilton foi o mais rápido na sessão, com 1min25s084, seguido por Leclerc, 0s049 atrás. Sainz, Tsunoda, Hadjar, Albon e Ocon foram eliminados.

Na última parte do treino, McLaren e Ferrari voltaram a travar um duelo que marcou o fim de semana. Piastri baixou da casa de 1min25 e cravou 1min24s995, assumindo a liderança, à frente de Norris. Hamilton, porém, alcançou o segundo lugar na sequência, 0s135 atrás do líder. A pole, porém, foi definida com o cronômetro zerado. Max Verstappen cravou 1min24s892 e assumiu a liderança.

No posicionamento no grid, Kimi Antonelli foi punido com a perda de três posições por ter provocado o choque com Max Verstappen na Áustria, enquanto Oliver Bearman perdeu dez postos pela batida na entrada do pit lane no fim do terceiro treino livre, neste sábado, em Silverstone.

O GP da Inglaterra, a 12ª etapa da temporada de Fórmula 1, será realizado neste domingo, a partir das 11h (horário de Brasília).

Confira o resultado do treino de classificação do GP da Inglaterra:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min24s892

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min24s995

3º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min25s010

4º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min25s029

5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min25s095

6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min25s121

7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min25s621

8º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min25s785

9º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1min25s374*

Q2

10º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min25s746

11º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), em 1min25s826

12º - Isack Hadjar (FRA/RB), em 1min25s864

13º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min25s889

14º - Esteban Ocon (FRA/Haas), em 1min25s950

Q1

15º - Liam Lawson (NZL/RB), em 1min26s440

16º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min26s446

17º - Oliver Bearman (ING/Haas), em 1min25s471**

18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min26s504

19º - Nico Hülkenberg (EST/Sauber), em 1min26s574

20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), em 1min27s060

* punido com a perda de 3 posições no grid

** punido com perda de 10 posições no grid