É desnecessário BCE revisar mandato e aumentar confiança na instituição é desafio, diz Makhlouf

É desnecessário alterar o mandato do Banco Central Europeu (BCE), que funciona bem e deve permanecer como está, mas a instituição enfrenta um desafio para aumentar os níveis de confiança do público e dos políticos em seu trabalho, afirmou o presidente do Banco Central da Irlanda, Gabriel Makhlouf, que também é integrante do BCE.

Makhlouf, que participou há pouco de um painel na França sobre o tema "O mandato dos bancos centrais deve ser revisto?", disse haver uma crescente polarização entre políticos e banqueiros centrais. Ele mencionou como exemplo os recentes ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmando que "isso mina ativamente a confiança nos bancos centrais ao redor do mundo".

O presidente do BC irlandês afirma que o mundo mudou e que os banqueiros centrais precisam estar preparados para se comunicar com "o público, as empresas e as famílias, utilizando todos os meios disponíveis". Ele destacou que esta responsabilidade cabe tanto aos bancos centrais quanto aos sistemas políticos.