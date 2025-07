Kovac quer usar conhecimento de Alonso para Borussia surpreender Real: 'Teremos oportunidades'

Há pouco mais de um mês, o Borussia surpreendeu o Bayer Leverkusen do então técnico Xabi Alonso, fora de casa, com 4 a 2, pelo Campeonato Alemão. Neste sábado, a equipe de Dortmund encara o Real Madrid, agora dirigido pelo espanhol, e Niko Kovac quer tirar proveito do conhecimento do comandante merengue para surpreender pelas quartas de final do Mundial.

"O Real Madrid tem uma grande equipe com uma série de individualidades boníssimas. Jogam de forma muito vertical e rápida. Estamos vendo basicamente o futebol que Xabi praticava no Leverkusen", avaliou Kovac, lembrando da rivalidade local com o ex-clube do agora treinador merengue.

Apesar do conhecimento do oponente, o treinador do Dortmund sabe que isso não dá vantagem para sua equipe, longe disso. Mas ao menos traz uma motivação extra para o jogo das 17 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

"Não somos os favoritos, mas no futebol é assim, primeiro tem de jogar. Se rendermos como fizemos na primeira parte contra o Monterrey, teremos oportunidades (de avançar)", frisou, lembrando dos 2 a 0 abertos em pouco tempo contra os mexicanos - a partida terminou 2 a 1.

O treinador revelou que Jobe Bellingham nem sabia que estava suspenso pelo segundo cartão amarelo e que teve de acalmá-lo após a informação. O jogador gostaria muito de enfrentar o irmão famoso nas quartas de final.