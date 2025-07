Sorteio da Lotofácil premia em R$ 1,8 mi; veja números

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3.434 da Lotofácil, durante transmissão ao vivo nesta sexta-feira (4). As dezenas buscam o novo sortudo a receber o prêmio de R$ 1,8 milhão.





Entre as quinze bolas sorteadas, o novo sortudo deve acertar de 11 a 15 números, segundo as regras do jogo.





As dezenas sorteadas no Espaço da Sorte foram: 04-24-20-18-10-13-07-16-15-02-23-08-05-19-21.