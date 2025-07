Chuva torrencial mata pelo menos 13 pessoas e deixa 20 meninas desaparecidas no Texas

Uma chuva torrencial com um volume equivalente a vários meses atingiu a região de Texas Hill Country em poucas horas, matando pelo menos 13 pessoas e deixando mais de 20 meninas que participavam de um acampamento de verão desaparecidas na sexta-feira, enquanto equipes de busca realizavam resgates de barco e helicóptero nas águas da enchente.

Apelos desesperados foram registrados nas redes sociais, enquanto entes queridos buscavam qualquer informação disponível sobre as pessoas presas na área da enchente.

O vice-governador Dan Patrick afirmou que entre 6 e 10 corpos foram encontrados até o momento na busca frenética por vítimas. Durante uma coletiva de imprensa realizada simultaneamente à atualização de Patrick, o xerife do Condado de Kerr, Larry Leitha, informou que houve 13 mortes nas enchentes.

Pelo menos 25 centímetros de chuva caíram durante a noite no centro do Condado de Kerr, causando inundações repentinas no Rio Guadalupe. O juiz Rob Kelly, principal autoridade eleita do condado, confirmou o número de mortes causadas pelas enchentes e dezenas de resgates na água até o momento.

Quando questionado sobre a rapidez da enchente repentina, Kelly disse: "não temos um sistema de alerta" e que "não sabíamos que essa enchente estava chegando".

O governador do Texas, Greg Abbott, disse que o estado estava fornecendo recursos às comunidades de Hill Country atingidas pelas enchentes, incluindo Kerrville, Ingram e Hunt.