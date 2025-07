Lula defende fim de combustível fóssil, mas 'não abrirá mão do petróleo para outros explorarem'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 4, ser favorável ao fim do uso do combustível fóssil, mas que não abrirá mão do petróleo brasileiro para "outros explorarem".

"Não vou abrir mão do petróleo brasileiro para os outros explorarem. Quero que façamos da forma mais saudável e responsável possível. Não queremos prejudicar nada, mas não queremos abrir mão da nossa riqueza", declarou em Duque de Caxias (RJ), durante cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras em refino e petroquímica.

Lula disse estar orgulhoso da Petrobras e que é necessária uma transição energética responsável.

"Tem gente que fala: 'Vamos acabar com o combustível fóssil'. Eu também sou favorável a acabar. Quando fizermos para o combustível fóssil o financiamento para o chamada transição energética que temos que fazer", falou.

O presidente defendeu mais investimentos em pesquisa para "achar mais gás e mais petróleo". Também disse que a Petrobras é uma bússola para economia. Segundo o petista, ele é o presidente que mais visitou a empresa.

"Tenho dimensão do que é a Petrobras. Não é só uma empresa de petróleo. É uma espécie de bússola da economia brasileira. A Petrobras vai bem, a economia vai bem", declarou.

O petista disse também que os investimentos podem ajudar na economia. Voltou a defender o programa de concessão de gás para a população e um programa de financiamento de motos para entregadores por aplicativo.

"Chama a gente de populista. 'Está interferindo no mercado'. Quero interferir no mercado para abaixar o preço da comida", falou.

A inteligência 'tratada de veneno' de Magda

Lula ainda disse que a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, parece ser "bobinha", mas que tem uma "inteligência tratada de veneno".

"Magda, estou fascinado com a sua presidência. Quem vê a Magda pensa: 'É uma presidente bobinha, vamos acossar ela'. Está ferrado. Não sabe a quantidade de inteligência tratada de veneno que tem na cabeça dessa mulher", declarou.