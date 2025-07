Banco do Brasil informa que superou R$ 4,5 bi em contratações do novo consignado privado

O Banco do Brasil (BB) informou nesta sexta-feira (4) que superou a marca de R$ 4,5 bilhões em contratações do novo consignado privado, chamado de "Crédito do Trabalhador". Segundo a instituição, foram realizadas cerca de 450 mil operações em 5 mil municípios desde o lançamento do programa, no fim de março. O tíquete médio dos empréstimos é de R$ 10,4 mil.

"O Crédito do Trabalhador representa uma revolução no mercado de crédito brasileiro, promovendo inclusão financeira e propiciando melhores condições de empréstimos aos milhões de trabalhadores com carteira assinada de todas as regiões do País, de forma simples e atrativa", diz a presidente do banco, Tarciana Medeiros, em nota.

O BB afirma que os resultados observados até aqui reforçam a sua liderança e protagonismo no mercado de crédito consignado. Segundo a instituição, os seus clientes têm tido acesso a empréstimos com melhores condições, o que torna possível a liquidação de outras dívidas com taxas maiores e reduz as prestações mensais.

"Temos muito orgulho dos resultados alcançados, que combinam a excelência da assessoria financeira realizada pelos funcionários do BB, com soluções inovadoras de inteligência que integram amplo e robusto conjunto de dados e informações de relacionamento com empresas e trabalhadores", diz Tarciana.