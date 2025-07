Thomas Partey, ex-jogador do Arsenal, é indiciado por estupro e assédio sexual no Reino Unido

O volante Thomas Partey foi indiciado por estupro e agressão sexual nesta sexta-feira, pela polícia do Reino Unido. O jogador de 32 anos deixou o Arsenal na última semana. Ele teria cometido os crimes contra três mulheres entre 2021 e 2022, de acordo com a polícia inglesa, e foi indiciado por seis acusações.

"As acusações ocorrem após uma investigação conduzida por detetives, que começou em fevereiro de 2022, depois que a polícia recebeu uma denúncia de estupro", disse a Polícia Metropolitana de Londres.

Na ocasião, Partey chegou a ser detido de forma preventiva. Posteriormente, ele foi solto e aguardava o andamento do caso em liberdade.

O jogador deverá se apresentar a um tribunal no Reino Unido no dia 5 de agosto para prestar esclarecimentos. Caso a Justiça acate a denúncia, o volante se tornará réu e irá para julgamento.

"A prioridade continua sendo dar apoio às mulheres que se apresentaram. Pedimos a qualquer pessoa que tenha sido afetada por este caso, ou a qualquer pessoa que tenha informações, que fale com nossa equipe", afirmou o detetive da polícia britânica, Andy Furphy.

Partey não teve o contrato renovado pelo Arsenal. Ele chegou na equipe inglesa no ano de 2020. O meio-campista teve papel importante no clube na última temporada, com quatro gols e duas assistências contabilizadas.

O atleta também já vestiu as camisas de Atlético de Madrid, Mallorca e Almería. Pela seleção de Gana, ele acumula 53 partidas oficiais, com 15 gols marcados.