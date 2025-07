ONU retira inspetores nucleares da AIEA do Irã por motivos de segurança

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da Organização das Nações Unidas (ONU) está retirando seus inspetores do Irã por questões de segurança, rompendo os laços entre a agência e Teerã, que no início desta semana suspendeu a cooperação com a organização, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A equipe de inspetores foi levada por via terrestre para fora do Irã, apesar das partidas internacionais dos principais aeroportos iranianos terem retomado as operações normais após um conflito de 12 dias com Israel, disseram duas das fontes.

Desde a ofensiva de Israel contra o Irã, em 13 de junho, os profissionais estavam impossibilitados de visitar as instalações nucleares do país. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast