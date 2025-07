EUA retira encarregado de negócios na Colômbia em protesto por declarações de Petro

O governo dos Estados Unidos ordenou nesta quinta-feira, 3, a retirada do encarregado de negócios de sua embaixada em Bogotá, John T. MacNamara, em protesto contra declarações do governo do presidente Gustavo Petro.

Em resposta, Petro chamou para consultas o embaixador da Colômbia nos EUA, Daniel García-Peña Jaramillo, instando-o a informar sobre o desenvolvimento da agenda bilateral que inclui transição energética, combate ao narcotráfico e migração.

A porta-voz do Departamento de Estado americano, Tammy Bruce, afirmou que o secretário da pasta, Marco Rubio, retirou MacNamara para "consultas urgentes após declarações infundadas e reprováveis das mais altas esferas do governo colombiano".

Embora a porta-voz não tenha detalhado a quais declarações específicas se referia, a decisão coincide com reclamações públicas feitas por Petro ao governo americano por um suposto plano para pressionar sua saída do poder.

"Há um golpe em flagrante e é preciso investigá-lo e solicitar à justiça dos EUA que investigue", assegurou Petro na véspera em sua conta no X.

A Associated Press consultou a embaixada americana para precisar os comentários considerados reprováveis por parte do governo, mas não obteve resposta imediata.