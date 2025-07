Sinner passa fácil por Vukic e avança à terceira fase em Wimbledon pela quinta vez seguida

Com um ace, Jannik Sinner fechou mais uma vitória em Wimbledon, onde busca o inédito título. Celebrou com o tradicional punho cerrado e depois bateu palmas retribuindo o carinho da torcida. Depois de ficar três meses afastado por doping, o líder do ranking mostra no Grand Slam inglês toda sua qualidade e força neste retorno ao circuito. Já são 21 vitórias em 24 aparições (perdeu duas finais para Carlos Alcaraz, a mais doída em Roland Garros) e pelo quinto ano seguido, ele se garante na terceira fase do Major londrino.

Sinner continua sem perder sets na grama londrina e vem passando fácil por seus adversários. Na estreia, foram apenas set games perdidos. Nesta quinta-feira, diante do australiano Aleksandar Vukic, melhorou ainda mais sem desempenho, com o rival anotando somente cinco pontos: 6/1, 6/1 e 6/3.

Foram apenas 100 minutos de jogo contra o 93º do ranking, totalmente dominados pelo favorito. O italiano conseguiu seis quebras de serviço, diante de nenhuma do australiano, que não aproveitou seus quatro break points criados ao longo dos três sets, e fechou no quinto match point.

"Gostei (de confirmar o saque) porque ganhei o jogo. A partida pode mudar muito rápido e, se ele me quebra ali, podia buscar uma grande vitória, então estou muito feliz por fechar. E jogar na quadra central é uma ocasião muito especial", comemorou a vitória Sinner e por ter saído bem no disputado ponto final.

O próximo adversário do italiano, no sábado, será o espanhol Pedro Martínez, 52º do ranking e que também avançou com um triunfo por 3 a 0, parciais de 7/5, 7/5 e 7/6 (8/6) diante do argentino Mariano Navone.

"Todo adversário é muito difícil, as partidas da terceira rodada em Grand Slams são especiais", avaliou. "Como vimos, houve muitas surpresas neste torneio, então tentamos manter o foco e elevar nosso nível. Senti que o nível estava bom hoje, mas posso melhorar algumas coisas", completou, pregando respeito ao próximo oponente.

E Sinner tem razão quando frisa sobre as surpresas. Nesta quinta, mais alguns favoritos se despediram de maneira precoce. Jogando em casa e com total apoio da torcida, o britânico Jack Draper, cabeça de chave 4, acabou superado pelo experiente croata Marin Cilic, de 36 anos, parciais de 6/4, 6/3, 1/6 e 6/4, dando adeus ao Grand Slam na segunda rodada.

A zebra ainda deu as caras nos jogos de Tommy Paul, 13º favorito, e de Tomas Machac, o 21º. O norte-americano até começou bem, com 6/1, depois, permitiu a virada do austríaco Sebastian Ofner, que enfileirou 7/5, 6/4 e 7/5. Já o checo travou grande batalha com o dinamarquês August Holmgren, caindo no super tie-break, parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (10/8), 7/6 (7/5), 5/7 e 6/7 (5/10) após 4h36.

IGA SWIATEK LEVA SUSTO, MAS VIRA DIANTE DE NORTE-AMERICANA

Fazendo uma temporada muito aquém, a ex-número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, levou um susto nesta quinta-feira ao perder o primeiro set para a norte-americana Caty McNally, por 7 a 5. Depois, a atual oitava do ranking se impôs e buscou o triunfo com fáceis 6/2 e 6/1.

Ela terá pela frente mais uma rival dos Estados Unidos. A adversária da terceira rodada será Danielle Collins, algoz da eslovena Veronika Erjavec, com 6/4 e 6/1.

Enquanto Swiatek passou aperto, a casaque Elena Rybakina, 11ª favorita, passou fácil pela grega Maria Sakkari, com tranquilos 6/3 e 6/1. A russa Mirra Andreeva (7ª) também ganhou bem, com 6/1 e 7/6 (7/4) sobre a italiana Lucia Bronzetti, assim como a norte-americana Emma Navarro (10ª), com 6/1 e 6/2 na russa Veronika Kudermetova.