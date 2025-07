Câmara dos Representantes aprova projeto de lei orçamentário de Trump

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei orçamentária do Partido Republicano em decisão apertada nesta quinta-feira, por 218 a 214. Dois republicanos votaram contra o projeto.

A versão, que passou anteriormente pelo Senado, manteve algumas disposições contidas no projeto de lei original da Câmara - como um programa piloto para fornecer um depósito único de US$ 1.000 para recém-nascidos - porém, também faz alterações importantes que simplificam as regras das contas, mas diminuem um pouco suas vantagens fiscais em comparação com outros tipos de contas de poupança.

O projeto agora segue para a assinatura do presidente americano, Donald Trump. O republicano já havia sinalizado que iria assiná-lo nesta sexta, 4.