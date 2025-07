Fed: incerteza mostra que não é hora para grandes mudanças na política monetária, diz Bostic

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta quinta-feira, 3, em discurso na Alemanha, que o atual ambiente de incerteza não é propício para mudanças significativas na política monetária dos Estados Unidos. Segundo ele, a combinação de uma economia ainda resiliente e de pressões inflacionárias que persistem justifica a cautela do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

Bostic destacou que "há espaço para esperar antes de mexer na política monetária", citando incertezas que vão desde o comércio global até a política fiscal, imigração e tensões geopolíticas. "Acredito que um período caracterizado por tamanha incerteza generalizada não é momento para grandes mudanças na política monetária", afirmou.

Embora o mercado de trabalho ainda seja considerado "saudável", ele observou que há sinais de desaceleração. "O ritmo de contratações diminuiu e está levando mais tempo para candidatos conseguirem emprego." De acordo com Bostic, empresas têm adotado uma postura de "não contratar, mas também não demitir", e muitas vêm adiando investimentos. "Muitos contatos também esperam que a demanda estagne ou até recue se os custos continuarem subindo."

A inflação, embora em trajetória de queda e próxima da meta de 2%, pode seguir pressionada por choques externos e ajustes tarifários. "O ajuste dos preços e da economia mais ampla às mudanças em tarifas e outras políticas futuras nos EUA pode levar um ano ou mais para se concretizar", alertou. Isso poderia resultar em "um período mais longo de leituras elevadas de inflação", o que exigirá atenção redobrada sobre expectativas inflacionárias.

Apesar desse quadro, Bostic não vê conflito entre os dois objetivos do mandato do Fed - estabilidade de preços e pleno emprego. Para ele, a estratégia de aguardar mais clareza antes de agir é a mais prudente no momento.