Indonésia: equipes de resgate encontram dezenas de sobreviventes após naufrágio de balsa

Equipes de resgate procuravam nesta quinta-feira, 3, 29 pessoas desaparecidas após um ferry afundar e cinco pessoas morrerem na noite anterior perto da ilha turística de Bali, na Indonésia. Até a tarde de quinta-feira (horário local), 31 pessoas haviam sido resgatadas entre os 53 passageiros e 12 tripulantes do ferry, informou a Agência Nacional de Busca e Resgate em um comunicado.

"Este navio está totalmente submersa, então há uma possibilidade de que haja pessoas dentro do ferry. Mas agora estamos nos concentrando na superfície da água primeiro", disse o chefe de Busca e Resgate de Surabaya, Nanang Sigit. Os cinco corpos localizados pelos socorristas serão levados para suas famílias em Banyuwangi, afirmou Sigit.

O acidente

O KMP Tunu Pratama Jaya afundou cerca de meia hora após partir do porto de Ketapang na cidade de Banyuwangi, na noite de quarta-feira, para uma viagem de aproximadamente 5 quilômetros (3,1 milhas) até o porto de Gilimanuk, em Bali, disseram autoridades.

Um helicóptero e 15 barcos procuraram por sobreviventes com a ajuda de pescadores e pessoas em terra. O clima foi um fator significativo no esforço de busca: ondas fortes de até 2 metros de altura e a escuridão prejudicaram os socorristas durante a noite. Embora as condições tenham melhorado na manhã de quinta-feira, a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia indicou que as ondas chegaram a 2,5 metros com correntes fortes e ventos na tarde de quinta-feira.

"Para a busca de hoje, estamos nos concentrando em procurar na água, pois as vítimas iniciais foram encontradas na água entre o local do acidente em direção ao porto de Gilimanuk", disse Sigit em comunicado na manhã de quinta-feira.

Investigação

Um oficial do porto testemunhou o naufrágio antes que os socorristas pudessem ser alertados.

Muitos dos sobreviventes estavam inconscientes após ficarem à deriva em águas agitadas por horas, disse o chefe de polícia de Banyuwangi, Rama Samtama Putra.

Autoridades indonésias investigam a causa do acidente. Sobreviventes relataram aos socorristas que parecia haver um vazamento na sala de máquinas do ferry, que transportava 22 veículos, incluindo 14 caminhões.

Alguns parentes chegaram ao porto em pânico ou chorando enquanto buscavam informações sobre seus entes queridos. Sobreviventes foram levados para instalações médicas próximas, incluindo o hospital Regional de Jembrana, em Bali.

"Queria pular no mar, mas o navio afundou rapidamente"

"Quando o ferry começou a inclinar, inicialmente pretendia pular no mar, mas o navio afundou rapidamente, então eu não pulei mais, mas afundei com a água entrando no navio, talvez cerca de 7 metros de profundidade, então subi imediatamente até o topo", contou Supardi, 64 anos, sobrevivente que foi levado ao hospital.

Supardi e três outras pessoas se agruparam na água e usaram coletes salva-vidas para flutuar, contou.

Tragédias com ferries são comuns na Indonésia, um arquipélago de mais de 17.000 ilhas, onde ferries são frequentemente usados como transporte e regulamentos de segurança podem falhar