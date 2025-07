Diogo Jota fez viagem de carro por recomendação médica de não pegar avião pós-cirurgia

O acidente de trânsito que vitimou Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, chocou os fãs de futebol ao redor do planeta. O carro do atleta de 28 anos saiu da pista e pegou fogo após uma ultrapassagem, na Espanha, nesta quinta-feira.

De acordo com o diário esportivo Record, de Portugal, Jota estava a caminho do Reino Unido. Ele seguia carro até Santander, na Espanha, onde pegaria uma embarcação até o sul da Inglaterra e, depois, partiria até Liverpool - o time inicia a pré-temporada no dia 8. Segundo a edição portuguesa do canal CNN, o atacante passou recentemente por uma cirurgia no pulmão e foi desaconselhado a viajar de avião.

O Liverpool não informou sobre a cirurgia de Diogo Jota. Em 20 de outubro, ele se queixou de dores na região do tórax após trombar com o zagueiro Tosin Adarabioyo, do Chelsea, em partida da oitava rodada da Premier League (Campeonato Inglês). Ele foi substituído logo ao seis minutos. Na ocasião, o Liverpool venceu o clássico por 2 a 1.

Jota ficou fora por quase dois meses, retornando ao banco de reservas no período do Natal. À época, o site The Athletic informou que o técnico Arne Slot estava tendo cautela com o retorno do jogador por causa de uma "lesão no peito".

O português voltou a ser ausência nas semanas seguintes e retornou à equipe de maneira gradual. Não é possível dizer se a lesão tem relação direta com a cirurgia no pulmão realizada por Diogo Jota, como informou a imprensa portuguesa.

Segundo a Guardia Civil, o veículo do jogador de 28 anos saiu da estrada e pegou fogo. O irmão do atleta, o jogador André Silva, 25, estava no automóvel e também veio a óbito.