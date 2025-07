Torcedores homenageiam Diogo Jota no Anfield e pedem que Liverpool 'aposente' camisa 20

Poucas horas após a notícia da morte de Diogo Jota, os torcedores do Liverpool iniciaram uma romaria em busca do estádio Anfield para homenagear o atacante português. Parte da torcida já pede ao clube que "aposente" a camisa número 20, que o jogador vinha usando em sua última temporada.

"Aposente o seu número. Cante a sua música em cada jogo. Para sempre o nosso número 20", escreveu o comediante Adam Rowe, torcedor do Liverpool, em suas redes sociais. Ele faz referência também à música que a torcida havia feito em homenagem ao jogador, como é comum no Anfield.

Outros fizeram referência ao 20º título do Campeonato Inglês do Liverpool, obtido na última temporada. Apesar das lesões na temporada, Jota foi presença importante na campanha. "Ele chegou ao clube em 2020. Usou o número 20. Ganhou o 20º. O número 20 é seu para sempre, Diogo!", escreveu um fã, nas redes sociais.

As celebrações do mundo virtual foram acompanhados por gestos presenciais nos arredores do Anfield. Torcedores levaram faixas, cartazes, flores, camisas com o seu nome e fotos diversas do jogador na entrada do estádio. Até torcedores do rival Manchester United homenagearam o atleta de 28 anos.

Diogo Jota morreu num acidente de carro, junto com o irmão André Silva, também jogador profissional, na madrugada desta quinta-feira. Eles viajavam até a cidade de Santander, no norte da Espanha, de onde ele iria de barco até o Reino Unido, onde se apresentaria ao Liverpool para iniciar a pré-temporada.

De acordo com a imprensa portuguesa, o jogador da seleção do país viajava de carro por sugestão dos médicos. Jota havia passado por uma cirurgia no pulmão nos últimos dias. E os especialistas haviam indicado que seria desaconselhável enfrentar o ar pressurizado do avião neste momento.