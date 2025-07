CME: mercado reduz chance de Fed começar cortes em setembro e volta a ver redução de 50pb/ano

O mercado reduziu a chance de retomada nos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) em setembro e voltou a precificar como probabilidade principal uma redução acumulada de 50 pontos-base (pb) até o fim do ano, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. A mudança na precificação ocorre após o relatório de empregos dos EUA, conhecido como payroll, vir bem acima do esperado na leitura de junho.

Por volta das 9h50 (de Brasília), a chance de que o BC americano reduza as taxas de juros em algum nível em setembro caiu de 95,1% antes dos dados a 77,6%. A probabilidade majoritária continua de corte de 25 pontos-base, que avançou de 73,3% a 74% no período, mas a chance de manutenção dos juros saltou de 4,9% a 22,4%, ficando em segundo lugar. Em terceiro, a possibilidade de corte de 50 pb caiu de 21,8% a 3,6% no período.

O mercado praticamente eliminou apostas por uma redução de juros em julho, que recuou de 23,3% a 4,7% após o payroll, consolidando amplamente a probabilidade de manutenção (95,3%).

Até dezembro, a redução acumulada de 50 pontos-base retomou o posto de aposta principal com 44,9% das probabilidades, de 33,4% antes dos dados. A chance de corte de 75 pb caiu para o segundo lugar, de 47,6% a 29,5% das probabilidades. O mercado também ampliou precificação para apenas um corte de 25 pontos-base pelo Fed no ano, a 21,1%, e de manutenção dos juros, a 3,1%, de 7,1% e 0,3% antes dos dados, respectivamente.