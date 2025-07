Volante Romisson projeta sequência do Tigre na Série C

Depois de duas rodadas fora do G-8 da Série C do Brasileiro, o São Bernardo FC está de volta à zona de classificados para a segunda fase. Isso foi possível, porque o Tigre superou o Anápolis-GO, por 3 a 0, em confronto válido pela décima rodada e pulou para o sétimo lugar.

O triunfo teve uma marca expressiva do setor ofensivo do Aurinegro: pela primeira vez nesta edição do campeonato, a equipe balançou as redes mais de uma vez na mesma partida. Agora, com nove gols marcados, o Tigre tem o 11º melhor ataque da divisão.

O resultado positivo foi enaltecido pelo volante Romisson, titular no confronto. “Foi uma vitória importante para as nossas pretensões, que é estar no G-8. Percebemos que a pressão aumentou. Agora que retornamos, precisamos nos consolidar. Comemoramos bastante o resultado, pois o Anápolis é um clube que teve poucas derrotas na competição”, ressaltou o camisa 17.

Somando Campeonato Paulista e Série C, o Aurinegro entrou em campo 23 vezes neste ano. Romisson esteve presente em 100% dos jogos até então. “Estou muito feliz pela sequência que estou tendo no São Bernardo. Só tenho que comemorar pela regularidade, pelo fato de não ter lesões e suspensões. Procuro sempre evoluir nos treinos para dar o meu melhor nos jogos e consequentemente ajudar a minha equipe”, destacou o volante.

Para seguir na zona de classificação para a segunda fase, o time do Grande ABC volta a campo na segunda-feira (7), fora de casa, contra o Botafogo-PB, que está na zona de rebaixamento.

“Será uma partida complicada, pois eles são fortíssimos jogando como mandantes. Mas vamos aproveitar o tempo que temos de preparação para sairmos com um resultado positivo, aumentando a nossa série invicta e consolidando a equipe”, concluiu.

