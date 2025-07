EUA suspendem parte das restrições sobre exportações de software de chips da China

Os Estados Unidos suspenderam algumas restrições à exportação de software para design de chips para a China, de acordo com as empresas americanas Synopsys e Cadence Design e a alemã Siemens, que afirmam estar trabalhando para restaurar o acesso a produtos que foram restritos.

As companhias, que são três das principais desenvolvedores do setor no mundo, disseram que foram informadas pelo Escritório de Indústria e Segurança (BIS, na sigla em inglês) do Departamento de Comércio dos EUA que as restrições recentes às exportações destinadas à potência asiática foram retiradas.

"A Cadence pode confirmar que o BIS rescindiu as restrições de exportação estabelecidas", disse em um comunicado por e-mail. "Estamos no processo de restaurar o acesso ao nosso software e tecnologia para clientes afetados, em conformidade com as leis de exportação dos EUA."

Em nota, a Siemens afirmou nesta quinta-feira (3) que também foi notificada pelo escritório americano de que as restrições não estavam mais em vigor. A empresa afirmou que, consequentemente, restaurou o acesso ao software e tecnologia, e retomou as vendas e o suporte a clientes chineses, em conformidade com as leis e regulamentos de controle de exportação.

A Synopsys emitiu uma declaração semelhante na quarta-feira, acrescentando que segue avaliando o impacto das restrições de exportação relacionadas à China em seus negócios. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast.