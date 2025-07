Embraer entrega 61 aeronaves no 2º trimestre; a alta anual é de 30%

A Embraer informou que entregou 61 aeronaves no segundo trimestre de 2025, na soma de todas as suas unidades de negócio. O montante foi 30% superior ao registrado em igual trimestre de 2024, quando 47 aviões foram entregues, e mais que o dobro (103%) do resultado do primeiro trimestre de 2025.

O número de entregas da Aviação Comercial alcançou o mesmo volume de um ano antes, somando 19 aeronaves. Em relação ao primeiro trimestre, o total de entregas foi 171% maior. Na Aviação Executiva, foram 38 unidades entregues, superando em 41% o resultado no mesmo período do ano passado e em 65% o primeiro trimestre deste ano.

Também foram entregues 4 aeronaves A-29 Super Tucano no segmento de Defesa & Segurança, que completam o total de 61 aviões no trimestre.

Para 2025, a Embraer estima entregar de 77 a 85 aeronaves na Aviação Comercial, o que seria 10% acima no comparativo anual, considerando a média, e de 145 a 155 aeronaves na Aviação Executiva (15% acima). No total, a projeção é de 222 a 240 entregas na soma dos dois segmentos.