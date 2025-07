Sergio Ramos cogita despedida de Mundial com queda do Monterrey: 'Pode ser última participação'

Um dos destaques da equipe do Monterrey na disputa do Mundial de Clubes, o zagueiro Sergio Ramos lamentou a eliminação do seu time na derrota de 2 a 1 para o Borussia Dortmund. O defensor insinuou, em suas redes sociais, que esta pode ter sido sua última "Copa do Mundo" de clubes organizada pela Fifa.

"Pessoalmente é difícil, mas estou feliz com o que pude contribuir para a equipe. Fico ainda mais triste em pensar que essa pode ser a minha última participação em uma 'Copa do Mundo', mas tudo bem", postou o atleta em suas redes sociais.

Aos 39 anos, o jogador tem contrato com o clube mexicano até o fim da próxima temporada. Depois de consagrar a sua trajetória com uma longa e vitoriosa passagem pelo Real Madrid (atuou pelo clube merengue por 16 anos), Ramos defendeu o Paris Sain-Germain de 2021 a 2023 e, no ano passado, voltou a vestir a camisa do Sevilla, clube onde foi revelado.

No Mundial de Clubes, foi dele o primeiro gol marcado pelo Monterrey, no empate de 1 a 1 diante da Inter de Milão, na estreia das duas equipes na competição.

Depois do duelo desta terça-feira com o Monterrey, em Atlanta, ele fez um agradecimento à torcida e aos companheiros pela dedicação empenhada durante o Mundial de Clubes.

"Lutamos até o fim e demos tudo de nós em campo. Saímos orgulhosos e com a consciência tranquila por termos defendido este escudo com maestria. Depois disso, o que importa são os detalhes e futebol é isso. Você não perde, você aprende", postou.