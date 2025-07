Jobe Bellingham cumpre suspensão e fica fora de duelo contra irmão famoso no Mundial de Clubes

Jobe Bellingham vai ser o grande desfalque do Borussia Dortmund nas quartas de final do Mundial de Clubes, no duelo com o Real Madrid, no próximo sábado. O motivo da ausência foi o segundo cartão amarelo recebido diante do Monterrey. A baixa no time alemão, porém, chama atenção por um outro motivo: por conta da punição, o encontro contra o irmão famoso Jude Bellingham não vai acontecer.

O meio-campista Jobe já havia sido advertido na vitória contra o Ulsan, pela fase de grupos. Após a partida contra o Monterrey, Niko Kovac, treinador do Borussia, disse que Jobe ficou surpreso no vestiário ao saber que ficaria fora das quartas de final da competição.

"Todos vimos a sua decepção. Acho que ele não sabia que dois cartões resultavam em suspensão", disse o técnico. "No intervalo, nós percebemos que Jobe ficou um pouco surpreso", completou.

Na trajetória dos dois irmãos, Jude é quem mais tem brilhado até aqui. Contratado pelo Real Madrid junto ao Borussia, ele já conquistou o Campeonato Espanhol e a Champions League. Além dos títulos, o meio-campista de 22 anos se tornou uma liderança técnica do elenco merengue.

Três anos mais novo, Jobe se transferiu do Birmingham para o Sunderland em 2023. Depois de ajudar o time a conquistar a promoção à Premier League na temporada passada, ele seguiu os passos do irmão e assinou com o Dortmund no mês passado.