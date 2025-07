Bolsonaro tem inflamação no esôfago e terá tratamento 'intensificado', informa boletim

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por uma endoscopia que revelou uma inflamação no esôfago, informa um boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star na manhã desta quarta-feira, 2.

Segundo o informe, o exame constatou "intensa esofagite com processo inflamatório, erosões da mucosa esofágica e gastrite moderada". O boletim diz ainda que Bolsonaro terá seu tratamento com medicação "Intensificado", seguindo com a dieta regra, recomendação de repouso e de moderação da fala.

Em 21 de junho, Bolsonaro recebeu um possível diagnóstico de pneumonia viral e, desde então, tem sofrido com soluços e vômitos.

Mesmo com os sintomas, o ex-presidente viajou à Belo Horizonte (MG) na última quinta-feira, 26, para participar de evento que contou com a presença de apoiadores como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o deputado estadual mineiro Bruno Engler (PL) e o senador Cleitinho (Republicanos-MG). No domingo, 29, participou do ato "Justiça Já", na Avenida Paulista, em São Paulo.

Nesta terça-feira, 1, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compartilhou um comunicado assinado pelo pai em seu perfil no X (antigo Twitter) informando a suspensão das agendas do ex-presidente no mês de julho.

Desde do atentado sofrido durante a campanha à Presidência em 2018, Bolsonaro passou por seis procedimentos cirúrgicos. A última intervenção foi uma laparotomia exploradora, que tratou uma obstrução intestinal após um mal súbito durante agendas no interior do Rio Grande do Norte (RN).