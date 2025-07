Trump diz que Vietnã abrirá mercado com tarifa zero e pagará até 40% sobre exportações aos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (2) que firmou um novo acordo comercial com o Vietnã que prevê tarifas de 20% sobre todos os produtos vietnamitas exportados aos EUA e de 40% sobre reexportações do país. Em contrapartida, segundo ele, o Vietnã abriria integralmente seu mercado para produtos americanos, com isenção total de tarifas.

"Os termos são os seguintes: o Vietnã pagará aos EUA uma tarifa de 20% sobre todos os bens enviados ao nosso território, e uma tarifa de 40% sobre qualquer reexportação (transshipping)", escreveu Trump na rede Truth Social. "Em troca, o Vietnã fará algo que nunca fez antes: concederá aos Estados Unidos ACESSO TOTAL ao seu mercado para fins comerciais."

Segundo Trump, "eles vão 'ABRIR SEU MERCADO AOS ESTADOS UNIDOS', o que significa que poderemos vender nossos produtos no Vietnã com TARIFA ZERO".

Trump também aproveitou para promover a indústria automobilística americana. "Na minha opinião, o SUV, ou, como às vezes é chamado, veículo de motor grande, que faz tanto sucesso nos Estados Unidos, será uma adição maravilhosa às diversas linhas de produtos disponíveis no Vietnã", escreveu.