SP pode ter recorde de menor temperatura máxima nesta quarta-feira

A cidade de São Paulo enfrenta a partir desta quarta-feira, 2, o pico de frio provocado pela massa de ar polar que passa pelo centro-sul do País desde a segunda-feira, 30 de junho. Os valores nos termômetros só devem começar a subir na sexta-feira, 4, mas em ritmo lento (veja previsão mais abaixo).

Recordes já começaram a ser batidos nesta terça-feira, 1º de julho, com a menor temperatura média registrada no ano (14,9ºC) para uma tarde - frequentemente o período mais quente do dia -, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergência Climática da Prefeitura de São Paulo (CGE). A segunda tarde mais fria na cidade em 2025 foi em 12 de maio, com média de 16°C.

Para esta quarta-feira, é esperada baixa amplitude térmica, com mínima de 10ºC e máxima de 14ºC - possivelmente, a menor temperatura máxima registrada no ano na cidade. Até então, a menor máxima absoluta foi medida pela Prefeitura em 12 de junho, na estação meteorológica de Parelheiros, zona sul, aos 14,2°C.

"A presença da massa de ar frio vai proporcionar uma semana de temperaturas abaixo da média para os padrões de julho na Capital paulista", afirma o CGE. "Não há previsão de temporais e as precipitações devem se restringir a chuviscos e chuvas fracas."

Confira a previsão da Climatempo para os próximos dias na capital:

- Quarta-feira, 2: mínima de 10ºC e máxima de 14ºC, com céu nublado e possibilidade de chuvas leves ao longo de todo o dia;

- Quinta-feira, 3: mínima de 11ºC e máxima de 14ºC, com céu nublado e chuvisco o dia todo;

- Sexta-feira, 4: mínima de 11ºC, máxima de 19ºC e céu nublado com chuva leve ao longo do dia, mas que para a noite;

- Sábado, 5: mínima de 10ºC e máxima de 21ºC, sol entre nuvens e sem previsão de chuva;

- Domingo, 6: mínima de 11ºC e máxima de 19ºC, sol entre nuvens e sem previsão de chuva.