Bolsas da Ásia fecham mistas, com queda do Nikkei após Trump ameaçar Japão com tarifas

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/07/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, à medida que o prazo de 9 de julho para os EUA fecharem acordos com parceiros comerciais ou impor as chamadas "tarifas recíprocas" se aproxima.

O índice Nikkei caiu 0,56% em Tóquio, a 39.762,48 pontos, em seu segundo pregão de perdas, em meio a dificuldades do Japão de chegar a um acerto comercial com os EUA antes do prazo estipulado por Washington.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou ontem "duvidar" que conseguirá fechar um acordo com o Japão e ameaçou aplicar tarifas de até 35% aos produtos japoneses. Trump disse também "não estar pensando" em estender o prazo de 9 de julho para discussões tarifárias.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 0,62% em Hong Kong, a 24.221,41 pontos, na volta de um feriado, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,47% em Seul, a 3.075,06 pontos, e o Taiex registrou ligeiro ganho de 0,11% em Taiwan, a 22.577,74 pontos.

Na China continental, o dia foi negativo: o Xangai Composto teve queda marginal de 0,09%, a 3.454,79 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,67%, a 2.065,00 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul hoje, com alta de 0,66% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.597,70 pontos.

