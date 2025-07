EUA deixarão de enviar algumas armas prometidas à Ucrânia após revisão do Pentágono

Os EUA estão suspendendo alguns envios de armas para a Ucrânia em meio a preocupações de que seus próprios estoques tenham diminuído demais, disseram autoridades nesta terça-feira, 1º.

As munições foram previamente prometidas à Ucrânia para uso na guerra em curso com a Rússia sob a administração do ex-presidente Joe Biden. Mas a pausa reflete um novo conjunto de prioridades para o presidente Donald Trump.

"Esta decisão foi tomada para colocar os interesses da América em primeiro lugar, após uma revisão (pelo Departamento de Defesa) do apoio e assistência militar do nosso país a outras nações ao redor do mundo", disse a secretária de imprensa adjunta da Casa Branca, Anna Kelly, em um comunicado. "A potência das Forças Armadas dos Estados Unidos permanece indiscutível - basta perguntar ao Irã".

Kelly fez uma referência à ordem recente de Trump para atacar locais nucleares no iranianos.