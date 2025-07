Trump diz que Israel concordou com cessar-fogo em Gaza e pede aceitação pelo Hamas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Israel concordou com as condições necessárias para concluir um cessar-fogo de 60 dias em Gaza, após representantes americanos terem uma "longa e produtiva reunião" com os israelenses nesta terça, 1º, sobre o assunto.

"Espero, para o bem do Oriente Médio, que o Hamas aceite este acordo, porque a situação não vai melhorar - SÓ VAI PIORAR.", disse Trump em registro na Truth Social.

O presidente afirmou que os representantes do Catar e do Egito, que trabalharam arduamente para ajudar a trazer a paz, apresentarão a proposta final.

Os comentários ocorrem em um momento de preparativos para mais uma reunião de Trump com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que visitará novamente a Casa Branca no próximo dia 7.