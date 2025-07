Trump 'duvida' de acordo comercial com Japão e sinaliza possível tarifa de até 35% sobre país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 1º, "duvidar" que o país fechará um acordo comercial com o Japão e sinalizou que pode impor uma tarifa de até 35% sobre os produtos da nação insular asiática.

Em conversa com repórteres a bordo do avião presidencial, o republicano reconheceu a "ótima relação" com os japoneses, mas acusou Tóquio e outros países de terem ficado "mimados" após décadas se aproveitando dos americanos. Segundo ele, é muito difícil negociar com o Japão na área comercial.

"Eu vou escrever uma carta a ele dizendo: 'muito obrigado, sabemos que você não pode fazer o tipo de coisa de que precisamos, então, você paga 30%, 35%, ou qualquer que seja o número'", disse o republicano, em referência ao primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba.