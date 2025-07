Zico cita falhas que determinaram queda do Fla no Mundial de Clubes: 'Erro em sair pelo meio'

Chefe da delegação rubro-negra no Mundial de Clubes, Zicou assistiu de perto a eliminação do Flamengo na derrota de 4 a 2 para o Bayern de Munique, pelas oitavas de final da competição. De volta ao Brasil, o ex-camisa 10 destacou os erros que determinaram a queda da equipe.

"O Flamengo estava insistindo em sair pelo meio e tomou três gols assim. Em uma marcação pressão como a do Bayern, tem horas que você precisa fazer o mais simples e jogar a bola lá para frente, dar bico para o alto", disse Zico em entrevista ao SportmixTV.

No histórico do confronto, o time alemão abriu uma vantagem de dois gols com apenas 11 minutos de partida no primeiro tempo. A estratégia do adversário, de pressionar a saída de bola dos cariocas foi citada pelo ídolo flamenguista.

"O mérito deles foi forçar os erros do Flamengo e exercer a marcação pressão em cima", disse o ex-craque que, no entanto, não viu um massacre em campo por parte dos europeus.

"O Rossi pegou uma bola. Fez uma (grande) defesa quando a partida estava 4 a 2. O cara entrou sozinho e ele pegou. No mais, foram jogadas de roubada de bola perto do gol".

Por fim, Zico fez críticas à atuação do juiz do duelo. "Teve o gol contra, que ao meu ver, foi falta. O jogador deles fez falta no Pulgar. O VAR está lá não sei para que. Já tinha sido falta quando o Rossi tirou a bola", reclamou