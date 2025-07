Esperamos efeitos negativos de tarifas, mas ainda não vemos isso na prática, diz Ueda, do BoJ

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, disse que espera efeitos negativos das tarifas impostas pelos Estados Unidos, mas "ainda não os vê na prática", ao participar do Fórum de Sintra, promovido pelo Banco Central Europeu (BCE), nesta terça-feira. "As tarifas estão atualmente sendo negociadas por nós com o governo americano", afirmou, ao mencionar que não iria fornecer mais comentários sobre o assunto. Em relação às taxas de juros do BC japonês, Ueda avaliou que elas estão "abaixo do nível neutro".