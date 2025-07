Palmeiras treina na Filadélfia de olho nas quartas do Mundial com titulares e sem Paulinho

O Palmeiras fez seu primeiro treino com os titulares em campo como preparação para o duelo com o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, quase todo o elenco trabalhou no gramado de um dos campos do Novacare Complex, CT do Philadelphia Eagles, na Filadélfia.

Flaco López foi o primeiro a subir ao gramado e se arriscou no futebol americano, já que estava no centro de treinamento do atual campeão da NFL. O centroavante argentino se divertiu lançando a oval para um funcionário do CT.

Só não treinaram o lateral-esquerdo Piquerez, com um quadro de gripe, o zagueiro Murilo, lesionado, e o atacante Paulinho, que segue um cronograma específico devido às dores que sente na perna direita e que exigirão nova cirurgia depois do Mundial.

Paulinho tem "bastantes limitações", segundo médico do Palmeiras, Pedro Pontin, decorrentes da fratura por estresse na tíbia da perna direita que sofreu na temporada passada, quando defendia o Atlético Mineiro. Ele continuou jogando por meses, o que piorou seu quadro e depois foi operado pelos médicos do clube mineiro, mas a cirurgia não resolveu o problema.

Um outro procedimento, com a colocação de um enxerto na perna do atleta, será feito ao final da competição. "Claro que a gente fez um planejamento para que ele participasse do Mundial com uma performance esperada para ele, porque é um atleta que tem um talento, uma qualidade técnica muito alta, que precisava também ter um físico para conseguir entregar esse resultado", afirmou o médico do Palmeiras.

O lateral-direito Giay e os meio-campistas Richard Ríos e Aníbal Moreno não participaram do começo da atividade, mas depois foram a campo. A imprensa pôde assistir a apenas aos 15 minutos iniciais protocolares. Nesse período, os atletas se dividiram em duas rodas de "bobinho" enquanto os goleiros eram treinados pelos preparadores em um dos gols.

Abel Ferreira pensa como ajustar a sua defesa. O treinador não terá três dos quatro titulares na linha defensiva: Murilo, machucado, e Gustavo Gómez e Piquerez, suspensos. Micael, Naves e Benedetti disputam uma vaga para ver quem será o parceiro de Bruno Fuchs. Na lateral, o único reserva de Piquerez é Vanderlan, que falou sobre a possibilidade de ser titular no jogo decisivo.

Palmeiras x Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, está marcado para a próxima sexta-feira, às 22h (de Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.