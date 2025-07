PMI industrial dos EUA medido pelo ISM sobe a 49 em junho

O índice de atividade industrial (PMI) dos EUA elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) subiu para 49 em junho, ante 48,5 em maio, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 1. O resultado de junho, no entanto, ficou ligeiramente abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do índice a 49,1. A leitura abaixo de 50 sinaliza que o setor manufatureiro dos EUA permaneceu em contração no mês passado.