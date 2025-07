/S&P Global: PMI Industrial do Brasil cai a 48,3 em junho, menor leitura desde julho de 2023

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil recuou de 49,4 pontos em maio para 48,3 pontos em junho, menor nível desde julho de 2023, informou nesta terça-feira, 1, a S&P Global. O resultado também marcou o pior encerramento de um trimestre para o indicador desde dezembro de 2023. Leituras abaixo dos 50 pontos indicam retração da atividade no setor.

Em nota, a diretora associada de Economia da S&P, Pollyana de Lima, relembra que as quedas "apenas moderadas" em novos pedidos do setor registradas em abril e maio tinham dado alguma esperança de que a retração fosse um problema temporário, mas o resultados mais recentes "mina" esse otimismo. "A produção e as vendas totais caíram às taxas mais acentuadas desde junho e dezembro de 2023, respectivamente."

Lima pontua ainda que também houve recuo importante na demanda de exportação e a primeira rodada de demissões no setor em quase dois anos. "O fato de as empresas continuarem trabalhando na redução de seus estoques não é um bom presságio para a produção no curto prazo", atenta.

A diretora da S&P salienta, em contrapartida, que o Índice do Prazo de Entrega dos Fornecedores ficou próximo da estabilidade, o que sugere que as cadeias de suprimentos estavam operando de forma "muito mais tranquila", indicando que as empresas não precisam manter estoques excedentes.