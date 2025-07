Fãs reclamam de preços e problemas para comprar ingressos para shows de Maria Bethânia

Nesta segunda-feira, 30, no primeiro dia de venda de ingressos para os shows comemorativos de 60 anos de carreira da cantora Maria Bethânia, fãs reclamaram nas redes sociais sobre problemas para adquirir as entradas para as apresentações. Ao todo, serão nove apresentações, sendo quatro em cada cidade, Rio de Janeiro e São Paulo, e uma em Salvador.

As reclamações se referem sobretudo à impossibilidade de escolher os assentos para as apresentações em São Paulo, que ocorrerão em outubro.

"Estamos pagando e não podemos escolher o lugar que queremos? É o mínimo poder escolher o assento!", reclamou uma fã em uma postagem no perfil oficial de Bethânia. Ela marcou a casa de show Tokio Marine Hall e a bilheteira Ticketmaster, responsável pela venda de ingressos.

"A gente não pode escolher os assentos?", questionou outra. "Eu me programei para comprar na pré-venda, assim que abrisse, e não pude escolher o lugar que vou sentar! Pra que pagarmos uma taxa abusiva de 20% para o site se é uma experiência ruim?", escreveu uma terceira pessoa.

Em uma das reclamações, a Ticketmaster respondeu, por meio de sua conta oficial: "No caso do show de Maria Bethânia, a seleção (de assentos) é automática: você seleciona a quantidade de ingressos desejada e o sistema escolhe os melhores assentos disponíveis no setor".

A explicação não convenceu os clientes, que reagiram: "Péssimo isso! Horroroso! Horrível!". "Absurdo mesmo!". "É para ficar menos transparente ainda". "Como diz a Bethânia: é de uma deselegância". "Desanimada de ir".

As queixas também se estendiam aos preços dos ingressos para São Paulo, que chegam a R$ 980. "Eu sei que Bethânia é a maior cantora do Brasil, mas isso é muito fora da realidade", escreveu uma fã.

Em nota enviada ao Estadão, a Ticketmaster diz que, para eventos de alta demanda, ela utiliza a atribuição automática de assentos para garantir uma experiência de compra justa e eficiente.

"Esse sistema evita conflitos causados pela seleção simultânea de lugares e assegura os melhores assentos disponíveis na seção escolhida. Após o período de pico de atividade dos fãs, a seleção manual de assentos é reativada automaticamente."

A empresa afirma também que essa é "uma prática comum no setor que ajuda a preservar a integridade da abertura de vendas e garante uma experiência fluida para todos os fãs."

Como comprar ingressos para a turnê de 60 anos de Maria Bethânia em São Paulo

A venda de ingressos para o público geral ocorre a partir do dia 3 de julho no site da Ticketmaster, às 10h. Haverá ainda uma pré-venda para clientes da seguradora Tokio Marine, que batiza a casa de shows, em 2 de julho, a partir das 10h no site da Ticketmaster e das 11h às 17h na bilheteria física, sem taxa de serviço.

E também uma pré-venda para clientes do cartão Elo nos dias 30 de junho e 1º de julho, a partir das 10h, no site da Ticketmaster.

O site da Ticketmaster (www.ticketmaster.com.br) é o canal oficial e o único de vendas online para os shows da turnê de 60 anos de Maria Bethânia.

Para os shows em São Paulo, também é possível adquirir ingressos sem taxa de serviço na bilheteria física do Tokio Marine Hall, que fica na Rua Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo, das 11h às 17h.