Mark Zuckerberg anuncia nova divisão de "Superinteligência" dentro da Meta

Mark Zuckerberg anunciou uma nova divisão de "Superinteligência" dentro da Meta Platforms, organizando oficialmente um esforço que tem sido objeto de intenso recrutamento nos últimos meses.

O ex-CEO da Scale, Alexandr Wang, liderará a equipe como diretor de inteligência artificial e o ex-CEO do GitHub, Nat Friedman, liderará o trabalho da empresa em produtos de IA, de acordo com um memorando interno que Zuckerberg enviou aos funcionários e que foi visualizado pelo The Wall Street Journal.

A chamada Meta Superintelligence Labs abrigará a equipe de pesquisa fundamental de IA da Meta, também conhecida como FAIR.

Zuckerberg ainda anunciou 11 novas contratações para a equipe - várias da OpenAI, duas da Google DeepMind e uma da Anthropic. A dona do Facebook também contratou mais três funcionários da OpenAI em seu escritório de Zurique, conforme informou o WSJ anteriormente.

"À medida que o ritmo do progresso da IA se acelera, o desenvolvimento da superinteligência está se aproximando", escreveu o CEO no memorando. "Acredito que esse será o início de uma nova era para a humanidade, e estou totalmente comprometido em fazer o que for necessário para que a Meta lidere o caminho".