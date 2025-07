'Time brasileiro com atitude argentina': imprensa italiana elogia Fluminense e detona Inter

A derrota por 2 a 0 da Internazionale de Milão para o Fluminense, nas oitavas de final do Mundial de Clubes, foi objeto de diferentes análises ao repercutir na imprensa europeia, mas houve um ponto em comum em muitas delas. Chamou a atenção, especialmente na Itália, a entrega e disciplina tática da equipe comandada por Renato Gaúcho, chamado de ex-playboy nas manchetes dos veículos italianos, por causa da vida que levava na época de jogador.

A Gazetta dello Sport foi dura ao classificar a Inter como "cansada, distraída e desorganizada", mas não diminuiu os méritos da equipe carioca, cujo estilo de jogo comparou ao dos argentinos.

"O Fluminense de Renato avançou merecidamente, um time brasileiro com atitude argentina, agressividade, garra, malícia, alguns truques, mas também organização tática e espírito de equipe que a nova Inter ainda não possui. Os nerazzurri saem da partida imediatamente, aos 3 minutos, quando uma série de distrações libera Cano para o gol. E quando se iludem achando que podem voltar, são punidos novamente, nos acréscimos, por Hércules. O 2 a 0 é um resultado justo", diz o texto.

Um dia antes do jogo, o jornal publicou um perfil de Renato Gaúcho com o título Entre a Inter e as quartas de final da Copa do Mundo está ex-playboy que passou pela Roma. Depois da partida, contudo, deixou o folclore em torno do personagem de lado e avaliou o trabalho do treinador.

O termo também foi utilizado em texto do Corriere della Sera. No relato da partida desta segunda-feira, referiu-se a Renato como "ex-playboy (e agora técnico muito rigoroso)", quando mencionou o lance em que ele chutou a bola impedindo Mkhitaryan de cobrar o lateral. Um dia antes, assim como a Gazetta, publicou uma matéria dedicada ao ídolo tricolor: Renato Portaluppi, o técnico do Fluminense que desafia o Inter: ex-playboy disse que teve "cinco mil mulheres".

"Como um grupo de cowboys exaustos pela perseguição de uma diligência de 12,2 milhões, a Inter comeu poeira contra o Fluminense", destacou o jornal na abertura do relato da vitória tricolor. No texto, contudo, dizem que o River Plate, derrotado por 2 a 0 pelo time italiano na fase de grupos, é superior à equipe carioca.

"Apesar do cerco final com a dupla chance de Lautaro (a primeira defendida por Fábio, a segunda na trave), despede-se de uma Copa do Mundo que havia começado no frio de Seattle contra o River Plate e, em vez disso, desaba no calor abafado de Charlotte, na presença dos astutos brasileiros, inferiores aos argentinos, mas bons em defender a vantagem imediata com todos os expedientes possível".

O La Repubblica, por sua vez, disse que o primeiro tempo da Inter foi "horrível" e destacou uma fala forte do atacante Lautaro Martínez: "Quem não está interessado que vá embora". O Olé, da Argentina, fez uma análise alinhada às feitas pela Gazzetta e o Corriere e elogiou a disciplina tática do Fluminense.

"Renato Portaluppi, uma velha raposa, (técnico que venceu a Libertadores com o Grêmio em 2017), tomou nota dos pontos positivos e negativos que seus adversários haviam mostrado na fase de grupos, com um plano muito claro. Pressão média, deixando os três zagueiros do Inter circularem a bola, bloqueando as linhas de passe para os meio-campistas e, uma vez com a bola de volta, contando com a explosão do colombiano Arias e a experiência de Cano para permitir que outros companheiros de equipe se juntassem".

Na Espanha, o Marca colocou o Fluminense como "surpresa do campeonato", tendência seguida pelo L'Equipe, da França, que deu ao texto do jogo o título Surpreendida pelo Fluminense, Inter de Milão é eliminada nas oitavas de final do Mundial de Clubes.