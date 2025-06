Ibovespa sobe 1,45%, perto dos 139 mil, e acumula ganho de 1,33% em junho

A virada de Petrobras (ON +0,86%, PN +0,54%) deu ímpeto extra ao Ibovespa, que estendeu as máximas da sessão a partir do início da tarde desta segunda-feira, 30, recolocando-o aos 139 mil pontos no melhor momento do dia, aos 139.102,75 pontos. Ao fim, no maior nível de fechamento desde o último dia 16, o índice da B3 encerrou em alta de 1,45%, aos 138.854,60 pontos, saindo de mínima da sessão aos 136.429,87 pontos, em que iniciou aos 136.865,19. O giro financeiro foi de R$ 20,5 bilhões nesta última sessão de junho. No mês, o Ibovespa teve ganho de 1,33%.

Dessa forma, estendeu a série mensal positiva iniciada em março, com alta então de 6,08% - sucedida por avanço de 3,69% em abril e de 1,45% em maio. No segundo trimestre, o Ibovespa acumulou ganho de 6,18%, após alta de 8,29% no agregado entre janeiro e março. No ano, sobe agora 15,44%.

Foi o melhor primeiro semestre para o Ibovespa desde 2016 - no mesmo período de 2024, havia registrado seu pior desempenho no intervalo desde 2020, o ano inicial da pandemia.

O melhor desempenho recente era de 14,88% do primeiro semestre de 2019 - superado agora, seis anos depois, mas ainda abaixo dos quase 19% de alta entre janeiro e junho de 2016, quando o Ibovespa avançou 18,87%. A alta de 15% do Ibovespa no primeiro semestre de 2025 foi ancorada pelo fluxo estrangeiro para o Brasil, com o maior saldo acumulado em três anos, como mostra reportagem dos jornalistas Ana Paula Machado e Vinicius Novais, do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Nesta segunda-feira, além da mudança de sinal em Petrobras a partir do início da tarde, o índice da B3 contou com forte apoio das ações do setor financeiro. "Hoje, o Ibovespa mostrou recuperação desde a abertura, com o mês chegando ao fim com o noticiário externo em contexto mais favorável desde o cessar-fogo entre Israel e Irã e, agora, com a expectativa de que a situação tarifária dos Estados Unidos venha a estar melhor definida até o próximo dia 9", diz Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos.

Nesta segunda-feira, o bom desempenho das ações de bancos - com ganhos acima de 1,5% para as maiores instituições -, combinado ao avanço de Petrobras, mais do que compensou o efeito negativo de Vale ON, a principal ação da carteira Ibovespa, que fechou em baixa de 0,66% - a única entre as principais blue chips no campo negativo no fechamento do dia. Na ponta ganhadora, MRV (+7,60%), Magazine Luiza (+5,91%) e Azzas (+4,70%). No lado oposto, Petz (-1,51%), CSN (-0,80%) e Usiminas (-0,72%).

