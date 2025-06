Chile entrega maior produção de cobre do ano em meio a condições apertadas

O Chile registrou seu melhor mês de produção de cobre este ano, uma vez que o maior fornecedor mundial do metal oferece algum alívio aos apertados mercados globais. O país, que responde por cerca de um quarto do cobre extraído do mundo, produziu 486.574 toneladas métricas em maio, um aumento de 9,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 30, pelo instituto de estatísticas INE.

Um fato relevante da semana é que 36,8% dos estoques de cobre na London Metal Exchange (LME) correspondem a warrants cancelados, ou seja, cobre que já foi encomendado para entrega.

Essa alta porcentagem sugere uma forte demanda ou expectativas de aumento do consumo no curto prazo, o que poderia reduzir ainda mais a disponibilidade de cobre nos armazéns.