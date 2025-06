Lagarde: incerteza deve tornar inflação mais volátil e exige política monetária 'mais atenta'

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou, nesta segunda-feira, 30, no Fórum do BCE em Sintra, que o mundo à frente será mais incerto e que "essa incerteza provavelmente tornará a inflação mais volátil". Ela ainda ressaltou que há sinais claros de que os choques de oferta estão se tornando mais frequentes e continuam gerando riscos inflacionários em ambas as direções.

"Durante a recente alta da inflação, tais choques tiveram um papel muito maior em impulsionar os preços do que nas duas décadas anteriores", afirmou a dirigente.

Lagarde também destacou que as interrupções regulares no fornecimento de bens e insumos têm levado empresas a revisar com mais frequência seus preços, contribuindo para a volatilidade.

Para a presidente do BCE, esse novo cenário exige que a política monetária seja "mais atenta" aos riscos e incertezas. "Choques grandes podem desencadear ciclos de retroalimentação e efeitos não lineares que, por sua natureza, abrem um leque mais amplo de possíveis desfechos", alertou.

Lagarde defendeu que o BCE siga adotando uma postura capaz de reagir com força ou persistência, dependendo da direção e magnitude dos desvios da inflação. E concluiu: "Nossa estratégia de política monetária está em um bom lugar, fortalecida pela experiência e melhor equipada para os desafios do futuro."