BBVA diz que não irá retirar oferta para o Banco de Sabadell

O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) disse que não retiraria sua oferta para adquirir seu rival de menor porte, o Banco de Sabadell. O anúncio foi feito dias depois que o governo espanhol afirmou que liberaria a oferta, com a condição de que os credores não se fundissem legalmente por até cinco anos.

O Ministério da Economia, Comércio e Negócios da Espanha alegou que ambas as entidades e seus ativos teriam de ser mantidos separados e gerenciar suas atividades de forma independente por pelo menos três anos.

O BBVA informou nesta segunda-feira que havia analisado a situação e optado por não retirar sua oferta, que permanece em vigor de acordo com os regulamentos aplicáveis.

O banco espanhol tornou-se hostil em sua busca pelo credor menor depois de encontrar oposição de sua administração, provocando uma reação política. Fonte: Dow Jones Newswires.

