Home Depot fecha acordo de US$ 4,3 bi para adquirir distribuidora americana GMS

A Home Depot, quarta empresa de maior peso no índice Dow Jones e maior varejista de artigos para reforma do mundo, anunciou nesta segunda-feira, 30, que sua subsidiária SRS Distribution chegou a um acordo definitivo para adquirir a GMS Inc., distribuidora norte-americana de materiais de construção. Segundo comunicado da companhia, a transação prevê a compra de 100% das ações da GMS por US$ 110 cada, totalizando um valor de mercado de aproximadamente US$ 4,3 bilhões.

O valor total da operação, incluindo a dívida líquida da GMS, chega a aproximadamente US$ 5,5 bilhões.

A Home Depot informou que a aquisição será financiada com caixa disponível e dívida, sem alterar o plano de retornar a uma alavancagem de 2.0x até o fim de 2026. A empresa prevê impacto positivo no lucro ajustado por ação já no primeiro ano após a conclusão da transação.

A operação amplia a presença da SRS em novas categorias. A GMS atua com produtos como drywall, forros e estruturas metálicas para projetos residenciais e comerciais.

Para o CEO da SRS, Dan Tinker, a união com a GMS resultará em uma rede com "mais de 1.200 locais e uma frota de mais de 8.000 caminhões", com capacidade para "dezenas de milhares de entregas por dia em canteiros de obra".

O presidente da GMS, John C. Turner Jr., afirmou que a liderança da GMS será mantida, agora sob a estrutura da SRS.

O Bank of American (BofA) e o JPMorgan atuaram como assessores financeiros da Home Depot.