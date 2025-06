Funcionário da CET em serviço é preso por embriaguez ao volante após bater viatura

Um funcionário da Companhia de Engenharia de Trânsito (CET), de 41 anos, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na noite deste domingo, 29, após bater a viatura de trabalho em um carro estacionado.

A CET diz que acompanha o caso e abriu um procedimento interno para apuração dos fatos. "O funcionário será afastado de suas funções até a conclusão do processo", afirmou, em nota.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso aconteceu na Rua Abolição, na Bela Vista, centro da capital.

"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, foram informados de que o autor, um agente de trânsito, que estava em serviço, apresentava sinais visíveis de embriaguez e havia colidido o veículo da companhia contra um carro estacionado", diz a pasta.

O homem foi abordado pelos policiais, mas se recusou a fazer o teste do etilômetro, que mede o percentual de álcool no sopro do suspeito. Em seguida, foi conduzido ao 78º Distrito Policial (Jardins), "onde foi arbitrada fiança".

"Como o valor não foi pago, ele permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como embriaguez ao volante, colisão e localização/apreensão de veículo", diz a SSP.