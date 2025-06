Bessent diz que EUA ainda podem voltar às tarifas de 2 de abril caso não haja avanço em acordos

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira, 30, que "ainda podemos voltar às tarifas de 2 de abril" caso não haja avanço nas negociações comerciais com outros países. Segundo ele, "se os países forem recalcitrantes, as tarifas poderão ser reinstauradas".

Bessent ressaltou que, embora alguns países tenham negociado de "boa fé" com os EUA, o governo norte-americano precisa "considerar algo" caso não feche acordos.

Em entrevista à Bloomberg, Bessent lembrou que o prazo para um desfecho nas tratativas comerciais dado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, está próximo. "Veremos uma onda de acordos comerciais na semana final antes do prazo de 9 de julho", afirmou.

Ele destacou que, após alcançar acordos de paz, o foco dos Estados Unidos agora está nas "tarifas recíprocas".

Sobre os impactos dessas tarifas na inflação, o secretário tranquilizou: "não vemos inflação com as tarifas. Um eventual aumento de preços será pontual".

Além do comércio exterior, Bessent comentou a agenda legislativa relacionada ao mercado financeiro, destacando que a legislação sobre stablecoins "poderá ser aprovada até meados de julho".

Ele afirmou ainda que essa regulamentação "será uma fonte de demanda por títulos do Tesouro dos EUA".